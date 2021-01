Meteo, le previsioni del tempo in Italia per domani 12 gennaio e i prossimi giorni

Il Meteo .it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

Martedì 12 gennaio

Al Nord copertura in rapida e decisa intensificazione sulle aree alpine confinali con nevicate dal pomeriggio oltre i 1000-1200 metri; velature anche spesse in transito sul restante settentrione e qualche annuvolamento più significativo atteso dalla sera sul levante ligure.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Sardegna e Abruzzo con qualche isolato residuo fenomeno associato sul settore occidentale dell'isola, mentre schiarite serali interesseranno il settore abruzzese; spazi di sereno sempre più ampi sul resto del Centro, a parte innocui passaggi pomeridiani di nubi medio-alte e poco significative; nella sera, tuttavia, si intensificherà la copertura bassa sull'area Toscana.

Sud e Silia:ci iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con associate precipitazioni anche temporalesche sulla Calabria, nonchè lungo le coste e nell'immediato entroterra siciliano; attesi qualche fiocco di neve sul settore nordorientale dell'isola oltre i 700-800 metri e isolati piovaschi sulle zone adriatiche pugliesi; tempo invece decisamente più asciutto sul rimanente meridione. Dal pomeriggio estese schiarite interesseranno Molise, Campania settentrionale, Puglia, Basilicata e Sicilia meridionale.

Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine; in calo sua Pianura padana, Appennino emiliano, Romgna, coste marchigiane, Lazio centromeridionale, Cilento, Basilicata tirrenica, Salento, Calabria e isole maggiori; stazionarie sul resto del paese. Massime in tenue aumento sulle zone alpine, Liguria, Appennino tosco-emiliano e Sardegna settentrionale; in diminuzione su bassa Sardegna, Lazio meridionale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove.

Mercoledì 13

Prevalenza di bel tempo su Centro-Nord peninsulare e Sardegna orientale, salvo addensamenti con deboli nevicate mattutine sulle aree confinali alpine e occasionali spesse velature al Nord Est; molte nubi su restante territorio sardo, Calabria e Sicilia tirreniche con deboli rovesci, in parziale riduzione serale; poco o parzialmente nuvoloso sul rimanente meridionale, ma con schiarite sempre più ampie attese da fine giornata.

Giovedì 14

Ancora nevicate deboli sulla catena alpina confinale; annuvolamenti diffusi con associati piovaschi sui settori occidentali di Sardegna e Sicilia, in estensione tra pomeriggio e serata alle aree tirreniche centromeridionali peninsulari e al settore appenninico centrale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.

Venerdì 15

Nuovo peggioramento atteso su gran parte del Centro-Sud con fenomeni convettivi più concentrati su Calabria tirrenica e Sicilia orientale, nevosi sulla dorsale appenninica; deboli nevicate interesseranno anche Alpi e Prealpi centroccidentali, mentre altrove il cielo continuerà a mantenersi sereno o al più velato. Nella giornata di sabato moderato maltempo su bassa Calabria e Sicilia; molte nubi sul rimanente meridione e sulle regioni centrali adriatiche con neve su quest'ultime; bel tempo sul resto del territorio.

