Meteo Italia, nel weekend al Centro-Sud temperature giù di 15 gradi. Le previsioni

Italia quasi tutta sottozero nel fine settimana. Secondo gli esperti del sito www.ilmeteo.it l’ondata di freddo proveniente dalla Russia sta facendo scendere rapidamente i termometri in tutto il Paese, ma il calo sarà particolarmente sensibile al Centro-Sud con la colonnina di mercurio giù anche di 15 gradi rispetto ai giorni scorsi. In particolare, le temperature notturne faranno registrare valori sotto lo zero di 3-5 gradi in città come Padova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Catanzaro ma le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle centro-meridionali.

Il gran freddo si farà sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepire temperature inferiori di 4-6 gradi rispetto a quelle effettive. Giornate 'glacialì nelle località di montagna con valori che, di notte, potranno scendere fino a -25 a 1.600 metri di altitudine.

Sabato 16

Al nord: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque al Nord, eccezion fatta sulla Liguria. Peggiora dalla sera. Temperature minime e massime in flessione. Venti deboli orientali. Mari da mossi a poco mossi.

Al centro: Molte nuvole su Sardegna e Marche con deboli precipitazioni, anche nevose sopra i 700 metri sul settore peninsulare. Sole sulle altre regioni del Centro. Temperature minime e massime in diminuzione ovunque. Venti da deboli a moderati nordorientali. Da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna, da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Al sud: Cielo molto nuvoloso o coperto sulla Calabria e sulla Sicilia con piogge e locali rovesci. Nevi sui rilievi appenninici e sull'area etnea oltre i 600 metri. Nubi irregolari sul resto del Sud. Temperature minime stazionarie sull Puglia, in flessione altrove; massime in generale calo. Venti moderati nordorientali con locali rinforzi. Da molto mosso ad agitato lo Ionio, molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Domenica 17

Al nord: a tratti molto nuvoloso.

Al centro: precipitazioni in Sardegna, in tarda serata su Abruzzo e Molise con neve in collina.

Al sud: entro sera peggiora sulle regioni tirreniche.

