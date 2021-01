Meteo Italia, Weekend sottozero, crollo di 15 gradi al Centro-Sud. Le previsioni

Leggi anche le previsioni METEO per OGGI in Italia e nelle regioni: Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino-Alto Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia-Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna

Previsioni meteo per domani e i prossimi giorni

Italia sottozero con l’effetto "wind chill" che farà percepire anche temperature inferiori a quelle reali. Il nostro paese si appresta ad affrontare in questi giorni un’ondata di freddo proveniente dalla Russia. E il gelo colpirà verdure e ortaggi ma pure gli allevamenti, mettendo a rischio gli approvigionamenti. Una situazione che investe parte dell’Europa: a Parigi la prima neve dell’anno è coincisa con il coprifuoco anticipato per il Covid-19.

«L'ondata di freddo proveniente dalla Russia farà crollare i termometri su tutto il Paese, ma il calo si farà sentire maggiormente al Centro-Sud dove la colonnina di mercurio calerà anche di 15° C rispetto ai giorni scorsi», spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it. I primi fiocchi di neve hanno imbiancato oggi alcune zone della Puglia in codice giallo della Protezione Civile così come la Toscana, per ghiaccio e neve.

«Le temperature all’alba - aggiunge Sanò - faranno registrare valori di -3 e -5°C in molte città da nord a sud come Padova, Bologna, Perugia, ma temperature vicine allo zero pure a Roma, Napoli, Catanzaro». Le gelate notturne interesseranno anche il resto delle città settentrionali e gran parte di quelle centro-meridionali. «Il gran freddo - continua Sanò - si farà sentire anche di giorno: i gelidi venti nordorientali faranno percepire temperature inferiori di 4-6° C rispetto a quelle effettive per il cosiddetto "Wind-Chill", rendendo le giornate glaciali. Giornate di ghiaccio si registreranno pure sulle località di montagna con valori che potranno scendere fino a -25°C a 1600 metri di altitudine».

Il forte e repentino abbassamento della temperatura e l'arrivo del gelo colpisce anche verdure e ortaggi coltivati all’aperto, ma a preoccupare è pure la situazione negli allevamenti impreparati al grande freddo. E’ l’allarme che lancia Coldiretti. L’associazione agricola sottolinea che la situazione «è preoccupante in tutta Europa per i rifornimenti degli scaffali di negozi e supermercati per effetto delle difficoltà nei trasporti e del crollo dei raccolti in molti Paesi, a partire dalla Spagna che è il principale produttore ed esportatore di ortofrutta». Coldiretti consiglia di verificare l’origine nazionale per essere sicuri della stagionalità, di preferire le produzioni locali che non sono soggette a lunghi e difficili trasporti e di privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori.

Domenica 17

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sull'Italia.

Al nord: nuvolosità compatta sulla Liguria e cielo sereno altrove, con qualche nube in più sulla Valle d'Aosta e velature altrove dalla serata.

Al centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna e regioni del versante adriatico con deboli fenomeni, anche nevosi sulla parte peninsulare, al di sopra dei 700 metri; deciso miglioramento dal pomeriggio; bel tempo sulle restanti regioni.

Al sud e Sicilia: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente consistenti; possibilità di qualche residua precipitazione nella prima metà della giornata su Puglia, Sicilia settentrionale e Calabria dove, sui rilievi di quest'ultima, potrà anche assumere carattere nevoso.

Temperature: minime stazionarie sulla Puglia, in flessione sulle restanti zone; massime in diminuzione ovunque.

Venti: moderati nordorientali con locali rinforzi al sud; da deboli a moderati nordorientali al centro, in attenuazione pomeridiana sulla Toscana; deboli orientali al nord.

Mari: da molto mossi ad agitati Ionio, mare e canale di Sardegna; molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno meridionale ed Adriatico centromeridionali con moto ondoso in attenuazione su questi ultimi due; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Lunedì 18 gennaio

Schiarite sempre più ampie al Nord, su regioni centrali tirreniche e Umbria; nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle restanti zone con isolati fenomeni al mattino, in miglioramento dal pomeriggio sul settore peninsulare.

Martedì 19

iniziali addensamenti compatti su Liguria, basso Piemonte, Sardegna centrosettentrionale e Sicilia in intensificazione ed estensione mattutina a quasi tutto il territorio, con precipitazioni serali su Toscana, Lazio, e Umbria, più decise su appennino toscano; ampie schiarite dal pomeriggio sulle due isole maggiori e sulla Calabria.

Mercoledì 20 e giovedì 21

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Calabria, molto nuvoloso o coperto altrove con deboli fenomeni sul versante tirrenico centrale e sulla Campania, con coinvolgimento della Liguria dal pomeriggio. Nella giornata di giovedì nuvolosità diffusa ovunque, più compatta al Nord e sulle regioni tirreniche centrali con associate deboli precipitazioni; nevicate diffuse sulle aree alpine e prealpine, specialmente lombarde e piemontesi.

Migliori siti previsioni Meteo

The Weather Channel | 3BMeteo | Weather Underground | Forecast.io | Accuweather | Il Meteo | Aeronautica Militare

© Riproduzione riservata