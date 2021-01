Meteo oggi e domani in Italia: piogge e temporali da nord a sud

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Le previsioni di oggi sull'Italia a cura del servizio meteo dell'Aeronautica militare

Oggi 22 gennaio

Nord: molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con precipitazioni inizialmente a carattere sparso, più diffuse nel corso della giornata, a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria e lungo le coste adriatiche, nevose oltre i 1000-1200 metri, localmente anche a quote piu' basse. Riduzioni di visibilità per foschia densa e locali nebbie sulla Pianura Padana in attenuazione durante la giornata.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su tutti i settori con precipitazioni inizialmente a carattere sparso, piu' diffuse nel corso della giornata, a carattere di rovescio o temporale a partire dalla Sardegna in estensione alle zone tirreniche nel corso del pomeriggio. Schiarite sulla Sardegna dalla serata. Locali riduzioni di visibilità per foschie dense sulle vallate interne al primo mattino.

Sud e Sicilia: sulla Campania molto nuvoloso con rovesci sparsi e temporali dalla serata. Irregolarmente nuvoloso sulle altre aree, ma in peggioramento dalla serata con rovesci sparsi.

Temperature: minime in generale lieve aumento su tutte le regioni; massime senza variazioni di rilievo su tutti i settori.

Venti: al nord moderati o forti meridionali lungo le coste liguri e adriatiche, deboli o moderati orientali altrove; al centro-sud forti dai quadranti sudoccidentali, con ulteriori rinforzi lungo le coste.

Mari: inizialmente molto mossi tutti i mari, con moto ondoso in aumento a partire dai settori occidentali, fino a mari in generale agitati, molto agitati Mar Ligure, mare e canale di Sardegna.

Domani 23 gennaio

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa un po' su tutte le regioni con residui fenomeni al mattino sul nord-est, anche nevosi sui rilievi; dal tardo pomeriggio nuove precipitazioni nevose in arrivo sul settore alpino occidentale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su regioni tirreniche, Umbria e aree appenniniche con deboli piogge, rovesci e temporali, specie sulle coste tirreniche, in aumento serale sull'appennino toscano settentrionale e su quello laziale; spesse velature sulle altre zone.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti ovunque con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più decisi sulla Campania centromeridionale e sulla Calabria tirrenica al mattino, in successiva attenuazione.

Temperature: minime in diminuzione su settore alpino, Liguria, appennino tosco-emiliano e sulle regioni centrali, in lieve rialzo su restante Piemonte, Lombardia e coste alto Adriatico; generalmente stazionarie altrove. Massime in deciso aumento su Piemonte, Lombardia, Liguria centrale ed Emilia-Romagna settentrionale, in flessione sul resto del territorio.

Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali al centro-sud e sulla Liguria con rinforzi lungo le coste esposte e sulle aree montuose; deboli occidentali sul restante nord, con locali rinforzi sulle coste adriatiche.

Mari: da agitati a molto agitati mar di Sardegna e Ligure; agitati canale di Sardegna e Tirreno

Domenica 24 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto un po' ovunque con fenomeni anche temporaleschi specialmente sul versante tirrenico, nevosi sulle zone alpine e prealpine, in graduale miglioramento dalla tarda mattinata al Nord e poi sulle regioni centrali e infine sul Meridione per fine giornata. Durante il pomeriggio intensificazione delle piogge sulla Calabria con nevicate moderate oltre i 500-600 metri.

Lunedì 25 gennaio

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in rapida estensione al settore adriatico; nevicate sulle aree appenniniche centrosettentrionali. Mmiglioramento previsto dal pomeriggio a partire da Toscana, Umbria e Marche. Iniziali velature al Nord seguite da schiarite sempre più ampie.

