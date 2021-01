Meteo oggi e domani in Italia: maltempo dal Nord alla Sicilia. Allerta arancione in Calabria

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. «I fenomeni meteo - si legge in una nota - impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it)».

L’avviso prevede dal primo mattino di domenica 24 gennaio «precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Lazio, Umbria, settori occidentali di Abruzzo e Molise, in successiva estensione a Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, in estensione a Puglia, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte, fino a tempesta sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, e si segnalano mareggiate lungo le coste esposte, anche violente».

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domenica 24 gennaio, «allerta arancione sulla Calabria nord-occidentale, sulla Basilicata meridionale, sui bacini del Lazio sud-orientali e su quelli nord occidentali del Molise, oltre che su Umbria, e su ampi settori settentrionali dell’Emilia-Romagna. Allerta gialla su buona parte delle Regioni centro-meridionali, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su ampi settori del Veneto». Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Oggi 24 gennaio

Nord: locali addensamenti nuvolosi al mattino su Appennino romagnolo con locali fenomeni ed ampie zone di sereno sul resto del Settentrione. Aumento della nuvolosità nel corso della serata da ovest con nevicate sui rilievi occidentali. Temperature minime in calo specie al nord est, massime in diminuzione. Venti deboli occidentali altrove con rinforzi da nord sulla Liguria. Mari da agitati a molto agitati i mari intorno al mar Ligure.

Centro e Sardegna: Prima parte della giornata all’insegna della copertura nuvolosa estesa e compatta con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie su bassa Toscana, Lazio ed Umbria occidentale. Nel corso del pomeriggio ampi rasserenamenti su Sardegna, Toscana ed alto Lazio in successiva estensione serale alle restanti aree. Temperature minime in aumento su Sardegna, stazionarie sul resto del centro. Venti forti dai quadranti occidentali al centro con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna. Mari da agitati a molto agitati i mari intorno alla Sardegna e mar Ligure, molto mossi i restanti bacini.

Sud e Sicilia: Condizioni di maltempo al primo mattino sulle regioni tirreniche in estensione alle altre regioni con precipitazioni che risulteranno intense tra bassa Campania, Basilicata tirrenica ed alta Calabria. Attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite ad eccezione della Calabria dove persisterà una nuvolosità localmente compatta con deboli rovesci anche in serata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento su Campania e Molise. Venti forti dai quadranti occidentali al centrosud con raffiche fino a burrasca forte su regioni meridionali. Mari da agitati a molto agitati i mari intorno al Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini, localmente agitati Stretto di Sicilia, Ionio ed adriatico meridionale.

Temperature: minime in aumento sulla Sardegna, stazionarie sulle regioni centrali peninsulari e in deciso calo sul resto del paese; massime in lieve aumento su Campania e Molise; in diminuzione al settentrione, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Domani 25

Nord: spesse velature al Nord Est e qualche addensamento nuvoloso più consistente sulla Valle d'Aosta con associati locali fenomeni. Prevalenza di cielo sereno sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: condizioni di instabilità sulle regioni centrali, specie quelle peninsulari, con rovesci sparsi tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Seguirà un deciso miglioramento con generale rasserenamento sul settore peninsulare e parziale nuvolosità sull'isola.

Sud e Sicilia: inizio giornata con scarsa nuvolosità in attesa di rapido peggioramento dapprima su Campania e Molise e, poi, sulle restanti regioni. Ampie schiarite in serata a esclusione di Calabria e Sicilia dove permangono moderate condizioni di instabilità.

Temperature: minime stazionarie sulla Calabria e in generale diminuzione sul resto del paese; massime in aumento sulla Sardegna, in calo al Nord, basso Lazio e Campania e senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Martedì 26

Condizioni di tempo instabile su Calabria e Sicilia; cielo sereno o al più poco nuvoloso altrove con nuvolosità in temporaneo aumento su Abruzzo, Molise e Puglia garganica con deboli piogge pomeridiane; dalla serata velature su Nord-Ovest, Lombardia e Sardegna.

Mercoledì 27

Nubi sparse sulle due isole maggiori, localmente compatte con qualche rovescio sulla Sardegna meridionale al mattino e sulla Sicilia. Scarsa nuvolosità altrove tranne che aree confinali alpine.

© Riproduzione riservata