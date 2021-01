Meteo oggi e domani in Italia: maltempo al Centro-Sud. Allerta idrogeologica in Calabria

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Martedì 26 gennaio

Nord: Nuvole consistenti sulle aree alpine di confine con qualche debole nevicata. Bel tempo sul resto del Nord. Temperature minime in lieve rialzo sui rilievi del Triveneto, senza variazioni di rilievo su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia. Massime stazionarie. Venti moderati da Nord sulla Liguria, deboli occidentali in Val Padana. Da poco mosso a mosso l'Adriatico.

Centro: Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro, eccezion fatta per l’Abruzzo, dove sono previste precipitazioni. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli occidentali. Da molto mossi ad agitati Mar e Canale di Sardegna.

Sud: Cielo molto nuvoloso al mattino su Calabria e Sicilia con rovesci diffusi anche di carattere nevoso oltre gli 800 metri. Sole sulla Campania, nubi irregolari sul resto del Meridione. Temperature minime in deciso rialzo sull'Isola, senza variazioni di rilievo su Salento e Calabria, in calo altrove. Massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Da molto mossi ad agitati Stretto di Sicilia e Ionio.

Mercoledì 27

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Gelate notturne diffuse.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo che si presenterà con nubi sparse soltanto in Sardegna (piovaschi all’interno).

Sud: Cielo molto nuvoloso al mattino su Calabria e Sicilia con rovesci diffusi anche di carattere nevoso oltre gli 800 metri. Sole sulla Campania, nubi irregolari sul resto del Meridione. Temperature minime in deciso rialzo sull'Isola, senza variazioni di rilievo su Salento e Calabria, in calo altrove. Massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Da molto mossi ad agitati Stretto di Sicilia e Ionio.

Giovedì 28

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità su tutte le regioni, ma senza precipitazioni importanti. Nevicate diffuse sui confini alpini sopra i 900 metri.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di bel tempo, poi nel pomeriggio tenderà a peggiorare sull'alta Toscana con qualche piovasco a carattere sparso.

Sud: La giornata trascorrerà con una mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, nel pomeriggio le nubi aumenteranno sui settori tirrenici con piogge su Campania e Calabria.

© Riproduzione riservata