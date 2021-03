Meteo: anticipo d'estate con punte di 27 gradi, ma maltempo a Pasqua

L’anticiclone africano anticipa l’estate con punte di 27 C, ma entro Pasqua cambia tutto. Lo comunica il team del sito "www.iLMeteo.it" rilevando che tutto è pronto per l’arrivo dell’anticiclone africano: per la prima volta in questa stagione e in maniera piuttosto insolita, l’anticiclone occuperà tutto il territorio italiano almeno fino a venerdì 2 aprile provocando una crescita delle temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 C al centronord.

Dunque, gran parte della settimana santa sarà avvolta da un caldo dal sapore estivo: la presenza anticiclonica garantirà giornate diffusamente soleggiate e con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto la possibilità di alcune foschie o isolati banchi di nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana. L’ampio soleggiamento favorirà un’escalation dei valori termici massimi che potranno toccare punte di 25-26 C in Toscana, come a Firenze ,e in Emilia come a Bologna, 22-24 C invece in Piemonte, Lombardia e Veneto (Torino, Milano e Padova), ma anche 27-28 C sulle vallate de Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano).

Al Sud i valori risulteranno più bassi e a stento saliranno oltre i 22 C. Questa situazione durerà almeno fino a venerdì 2 aprile, dopo di che una perturbazione atlantica riporterà il maltempo e un ridimensionamento delle temperature per le festività pasquali.

