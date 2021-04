Meteo: 1° maggio con pioggia al Centro-Nord, sole e caldo al Sud

L’Italia continua a essere spaccata in due: da una parte il tempo instabile che interessa principalmente il Nord, dall’altra la stabilità offerta dall’anticiclone africano che surriscalda il clima al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo un giovedì e venerdì con altre sfuriate temporalesche al Nord, anche il weekend del Primo Maggio sembra avere le stesse caratteristiche. La giornata peggiore sarà proprio quella della Festa dei lavoratori quando un’intensa perturbazione impatterà sulle regioni settentrionali provocando un’ondata di temporali con locali grandinate che da Ovest si porteranno verso Est in serata. Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio sulla Lombardia.

Poche novità anche per domenica 2 ancora rovinata da una passata temporalesca e sempre al Nord, ma la novità sarà rappresentata dalla neve che potrebbe tornare a scendere a quote inferiori ai 1400 metri in Lombardia e sul Triveneto. In tutto questo ambaradan di maltempo, il Centro-Sud sarà l’isola felice in quanto la protezione garantita dall’anticiclone africano, oltre a garantire due giornate in gran parte soleggiate, farà schizzare le temperature fin oltre i 30 C in Sicilia, Calabria e Puglia e fino a 26 C al Centro e sul resto del Sud (come a Roma, Firenze, Caserta).

Nel dettaglio:

Giovedì 29. Al nord: cielo coperto con piogge più intense dal pomeriggio. Al centro: piogge o temporali su Toscana, Umbria, Marche, Lazio. Al sud: soleggiato.

Venerdì 30. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi e medio/alte pianura. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole prevalente, caldo estivo.

Sabato 1 maggio. Al nord: peggiora dal pomeriggio con temporali e grandine. Al centro: un pò instabile in Toscana. Al sud: piogge su Campania e Basilicata.

Domenica instabile su Alpi e Prealpi, sole altrove. Da lunedì più sole e clima mite.

