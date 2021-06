Meteo: anticipo d'estate? Le previsioni in Italia per oggi e i prossimi giorni

Le previsioni meteo per oggi 2 giugno in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Nord: addensamenti nuvolosi cumuliformi sull'arco alpino con associati locali acquazzoni diurni, più consistenti al mattino sulle aree confinali piemontesi e su ponente ligure. Prevalenza di spazi di sereno sul resto del settentrione a parte temporanei annuvolamenti sulla pianura occidentale.

Centro e Sardegna: sull'isola annuvolamenti in transito in mattinata con occasionali locali piovaschi sulle aree più interne e successivo rasserenamento dal pomeriggio; sulle restanti regioni iniziali spazi di sereno saranno sostituiti dal transito di nuvolosità medio alta in successivo diradamento ad esclusione del settore costiero tirrenico.

Sud e Sicilia: annuvolamenti sparsi sulla Sicilia con locali deboli piogge al mattino e rovesci più consistenti al pomeriggio sulle aree centro orientali; prevalenza di spazi di sereno sulle rimanenti regioni.

Temperature: minime in generale aumento; massime in calo su Piemonte, Valle d'Aosta e isole maggiori; in aumento al centro sud peninsulare, Romagna e Veneto; senza variazioni significative sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati sud orientali sulle due isole maggiori; deboli orientali su Emilia-Romagna, Marche e Umbria; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; poco mossi gli altri mari.

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Giovedì 3 giugno

Nord: annuvolamenti sparsi sull'arco alpino con occasionali piovaschi durante le ore diurne. Ampeie zone di sereno sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: sull'isola locali annuvolamenti lungo le coste orientali al mattino e nel seguito della giornata occasionalmente sulle aree più interne con prevalenza di sereno sulle restanti aree; sulle regioni peninsulari bel tempo con velature in transito e qualche nube più spessa sulle aree appenniniche.

Sud e Sicilia: prevalenza di spazi di sereno salvo qualche nube localmente compatta che interesserà la Sicilia durante le ore diurne con qualche occasionale rovescio.

Temperature: minime in aumento al centro peninsulare, al Sud, Romagna, Levante ligure e Veneto meridionale; stazionarie altrove. Massime in generale aumento, specie sulle due isole maggiori e nord ovest.

Venti: da deboli a moderati sud orientali sulle due isole maggiori; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: mossi Stretto di Sicilia, mar e canale di Sardegna; poco mossi gli altri mari tendenti a mosso Jonio orientale.

Venerdì 4 giugno

Condizioni di tempo stabile su gran parte della penisola a parte il settore alpino e le aree appennniniche centro meridionali interessati da temporanei annuvolamenti con locali rovesci durante le ore diurne.

Domenica 6 giugno

Molte nubi e fenomeni sparsi al Centro Nord. Ancora tempo stabile, invece, al meridione.

Lunedì 7 giugno

Persistono condizioni di instabilità al Nord est e sulle regioni centrali in graduale estensione al Sud peninsulare

