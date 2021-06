Meteo, arriva il grande caldo da Nord a Sud: sole e bel tempo in tutta Italia

L’Anticiclone che nelle ultime 24 ore si è rinforzato sull'Italia a partire dalle regioni settentrionali, oggi estenderà la sua azione fino alle estreme regioni meridionali, dove il tempo tornerà ad essere più stabile; le temperature sono previste in rialzo da Nord a Sud, con valori pienamente estivi in molte regioni e punte massime di 32-33 gradi. La situazione- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it - non subirà cambiamenti di rilievo durante i primi giorni della prossima settimana, infatti il tempo resterà prevalentemente soleggiato e stabile su gran parte dell’Italia.

Lunedì 14 giugno

In tutte le regioni tempo generalmente soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temporanei e locali addensamenti cumuliformi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, ma con basso rischio di eventuali brevi acquazzoni; un temporale sarà più probabile nelle zone interne del basso Lazio. Temperature: massime in calo in Pianura Padana e sulle regioni del versante adriatico con valori spesso non oltre i 26-28 gradi; senza grandi variazioni altrove, con punte fino a 31-32 gradi. Venti: da deboli a moderati da nord su basso Adriatico, Puglia e alto Ionio; venti deboli o molto deboli nel resto del Paese, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e l’alto Ionio, localmente anche il resto dell’Adriatico; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. PREVISIONE

Martedì 15 giugno

In tutte le regioni tempo generalmente soleggiato, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temporanei e locali addensamenti cumuliformi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, in particolare nelle Alpi occidentali, sull'Appennino tosco-emiliano, in Calabria e nell’est della Sicilia ma con basso rischio di eventuali brevi acquazzoni. Temperature: massime in lieve rialzo sulle regioni di Nordest e su quelle adriatiche; stabili o in lieve calo altrove. Clima estivo, con valori oltre la norma e fino a 31-32 gradi al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Venti: da deboli a moderati settentrionali al Sud, sulla Sicilia, su Adriatico meridionale, Canale d’Otranto e mar Ionio; venti deboli o molto deboli nel resto del Paese, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari: mossi l’Adriatico meridionale, il Canale d’Otranto e parte dello Ionio, specie al largo; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

