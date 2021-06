Meteo: eccezionale ondata di caldo sull'Italia, punte di 45 gradi al Sud

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un’eccezionale ondata di caldo africano direttamente dal deserto del Sahara. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 45 C al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’anticiclone africano si sta espandendo sull'Italia sempre con più potenza e saranno le temperature a risentirne di più. La gran parte delle regioni saranno investite dalla prima ondata di calore dell’estate che inizierà proprio con il solstizio estivo. Già da oggi i primi 42 C potranno essere raggiunti in Sicilia come a Siracusa e 40 C sul Gargano (a Foggia). Nei giorni successivi il caldo aumenterà ulteriormente. Partendo dal Nord si toccheranno punte di 36 C in Lombardia e Veneto (Mantova e Verona), 37 C in Emilia (Bologna e Ferrara), scendendo al Centro 39 C sono attesi sulle Marche (Macerata), 37-38 C invece su Toscana e Umbria (Firenze e Perugia).

