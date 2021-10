Meteo Siracusa: forte maltempo pure nel weekend. Piogge anche a carattere temporalesco

Le previsioni meteo di 3bmeteo.com per Siracusa, oggi venerdì 29 ottobre: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2988m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Nord, al pomeriggio molto forti e proverranno da Nord. Mare agitato. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 30 ottobre

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3372m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica, 31 ottobre

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2931m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Lunedì 1 novembre

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3610m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

