Meteo, ciclone Poppea: sole ma freddo al Nord, pioggia nel weekend a Centro-Sud

Il Ciclone Poppea non molla la presa e non lo farà almeno fino a venerdì 5 novembre, continuando a influenzare il tempo sulle regioni centrali e su quelle meridionali con il suo carico di pioggia e burrasche di vento; nel frattempo, la situazione è destinata a migliorare sensibilmente al Nord. Il Meteo.it comunica che giovedì 4 sarà una giornata votata ad una maggior tranquillità atmosferica, ma con alcune insidie: nel corso della mattinata residui rovesci bagneranno ancora una volta l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con nevicate sui rispettivi settori alpini sopra i 1000 m di quota. Uno scenario simile si verificherà anche sulle regioni centrali, con piogge sulla Toscana, sull'Umbria e poi su Lazio, Abruzzo e Campania.

Venerdì, fatta eccezione per il Nord, la Toscana e le Marche, dove il tempo si manterrà più asciutto ma via via più freddo, il maltempo sarà protagonista ancora una volta sul resto del Centro e al Sud: piogge battenti, temporali e venti di burrasca insisteranno su queste zone per tutta la giornata.

Nel dettaglio

Giovedì 4 novembre

Al Nord, residui piovaschi tra Veneto e Friuli, sole altrove. Al Centro: piogge alternate a schiarite su Toscana, Umbria, Lazio.Al Sud: piogge deboli sulla Campania, sul resto delle regioni tutto sole.

Venerdì 5

Al Nord, alternanza tra nubi e schiarite, ma senza piogge. Al Centro: diffusa instabilità sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna. Al Sud, precipitazioni a carattere sparso, più intense sui settori peninsulari.

Sabato 6

Al Nord, cielo in prevalenza sereno al Nordovest, a tratti coperto al Nordest, ma senza piogge. Al Centro: cielo coperto, con precipitazioni a carattere sparso. Sulla Sardegna, diffusa instabilità. Al Sud: piogge moderate sulle regioni peninsulari, meno intense sulla Sicilia.

