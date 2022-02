Meteo, il Ciclone di Carnevale riporterà l'inverno in Italia: prevista neve anche a bassa quota

Tempo primaverile fino a venerdì ma già in serata potrebbe arrivare il Ciclone di Carnevale che riporterà l’inverno e la neve anche a bassa quota in Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma la formazione di un profondo ciclone sul Tirreno durante il weekend, a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare. Le sorprese di Carnevale, dunque, anche da statistica climatologica, non mancano.

Nei giorni scorsi, infatti siamo passati dall’inverno alla primavera e ritorno. Il meteo è stato estremo con grandinate fuori stagione tipiche dell’estate, forti temporali, mareggiate e venti da uragano. Proprio i venti sono stati i protagonisti di questo inizio di settimana, due giorni che ci hanno fatto ripiombare in una fase di stampo invernale. Si sono avute raffiche da uragano in Italia, come definito dalla terminologia scientifica della scala di Beaufort: secondo l'ammiraglio britannico Francis Beaufort, oltre i 118 km/h i venti si definiscono da uragano.

Giovedì 24

Al nord: nubi in aumento. Al centro: nuvolosità in aumento. Al sud: sole protagonista.

Venerdì 25

Al nord: peggiora al Nordest con rovesci. Al centro: nubi in aumento. Al sud: bel tempo.

Sabato e domenica

Tendenza: weekend con ciclone e maltempo invernale soprattutto al Centro-Sud.

