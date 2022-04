Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2022? Ecco le previsioni

Meteo: le previsioni del tempo per Pasqua e Pasquetta 2022

Feste di Pasqua prevalentemente soleggiate ma fredde e ventose. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia un calo delle temperature anche di 10°C tra sabato e domenica, Pasqua con tempo variabile e Pasquetta con cielo sereno.

"Dopo una parentesi simil estiva e massime fino a 27°C - afferma - avremo un netto calo delle temperature nel periodo pasquale, seppur con prevalenza di sole. Nelle prossime ore raggiungeremo l'apice del caldo con valori tipici di Maggio, poi gradualmente dalla Santa Pasqua le temperature si riporteranno intorno alle medie di Marzo: un passo indietro di 2 mesi». In sintesi per Pasqua avremo bel tempo al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero arrivare anche dei rovesci localmente intensi tra Sicilia e Calabria. Protagonista poi sarà il vento. Poi per la tradizionale gita del Lunedì dell’Angelo, a Pasquetta, il sole tornerà a splendere un po' ovunque.

Nel dettaglio:

Sabato 16

Al nord: soleggiato, dal pomeriggio temporali sparsi

con grandine, più probabili su Triveneto e Lombardia. Al centro:

nubi in parziale aumento con isolati possibili rovesci entro

sera sul Lazio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra

Sicilia e Calabria.

Domenica 17

Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato ma con venti tesi da nord. Al sud: instabile con piogge sparse, più probabili ed intense tra Calabria e Sicilia; ventoso e più freddo. Tendenza:

Lunedì dell’Angelo soleggiato, un po' di vento al sud.

Da mercoledì 20 tempo in peggioramento.

© Riproduzione riservata