Meteo: Hannibal si rafforza, sarà un weekend rovente. Caldo fino a 35-36 gradi

Meteo: fine settimana, in Italia, nella morsa del caldo. L’anticiclone Hannibal, infatti, sarà alla "massima potenza" nei prossimi giorni ed in particolare nel week-end le temperature - già alte rispetto alla media stagionale - saliranno ancora. Si potrebbe arrivare fino a 35-36 gradi in pianura, in particolare al nord ed in Sardegna con uno scarto rispetto alla norma fino a 12-13 gradi. E’ quanto spiega il sito de «Il Meteo.it».

«In altre parole - osservano gli esperti - potrebbe essere il mese di maggio più caldo della storia meteo italiana, soprattutto per la pianura padana. Alcuni record che rischiano di essere stravolti dal picco del caldo previsto nel weekend sono attualmente intorno ai 32-33 C, verrebbero battuti ampiamente dal rovente Hannibal».

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni

Venerdì: sole e caldo estivo in tutta Italia.

Sabato: al nord sole estivo con picco del caldo, valori eccezionali per il periodo; temporali di calore sulle Alpi. Al centro e al sud: sole e caldo estivo.

Tendenza: dominio dell’anticiclone Hannibal con caldo eccezionale e tanto sole da nord a sud. Nuova settimana più instabile con arrivo di temporali ad iniziare dal settentrione.

