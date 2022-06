Meteo: estate più calda della media, 22 città con temperature roventi. Nubifragi al Nord

Meteo: l’anticiclone africano fa boccheggiare l’Italia, soprattutto il Centro-sud, e si prevede un’estate con temperature sopra la media. Giovedì saliranno a 22 le città con bollino rosso per le ondate di calore. Al Nord è prevista in queste ore una tregua ma con nubifragi, grandine e forti venti, una situazione comunque legata all’afa poichè il vapore e l’energia accumulata in questi giorni fungono da combustibile per la formazione di "supercelle temporalesche". «I modelli stagionali preannunciano un’estate con temperature molto probabilmente sopra la media e più secca della media - spiega l’Osservatorio sulla siccità dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) - La siccità sta intaccando le riserve idriche superficiali principalmente nel Nord Italia. Questa situazione sta però progressivamente interessando anche il Centro-sud a causa delle temperature da record fatte segnare a maggio che sorpassa l'omologo mese del 2003, e quelle di giugno, quando abbiamo registrato valori tipici di fine luglio».

A Roma con i 40,7°C all’ombra raggiunti lunedì 27 giugno è stato superato di 2 gradi il precedente record del 2019 - spiega ILMeteo.it - mentre i valori vicini ai 45-46°C attesi in Sicilia potrebbero far vacillare il record europeo di caldo dell’anno scorso raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa: l’11 Agosto 2021 furono toccati 48,8°C battendo il precedente record di 48°C ad Atene nel 1977. «Temperature tipiche di Algeria e Medio Oriente in pieno giugno: i cambiamenti climatici sono in atto anche in Italia», osservano gli esperti aggiungendo che l'anticiclone africano «ci accompagnerà per almeno altri 10 giorni».

L’afa e il caldo estremo faranno salire a 22 - dalle 13 di oggi - le città italiane con bollino rosso per le ondate di calore. Secondo il bollettino del Ministero della Salute saranno Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Bolzano, Genova e Torino sono le uniche tre città che manterranno il bollino giallo in questi giorni.

