Italia divisa tra anticiclone africano al Sud e perturbazioni al Centro-Nord

Nei prossimi giorni Italia divisa dal meteo. In una parte della penisola tornerà prepotentemente l’anticiclone africano, nell’altra in arrivo una perturbazione atlantica. Sono, in sintesi, le previsioni del sito www.iLMeteo.it. La data spartiacque è quella del 17 agosto. Al Nord il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni occidentali con primi temporali a partire da quel pomeriggio. Giovedì 18 agosto la perturbazione affonderà con maggior decisione al Settentrione con violenti temporali che da Ovest si muoveranno verso Est in serata e nottata. I fenomeni potranno risultare molto forti ed essere accompagnati da grandinate e improvvisi colpi di vento. Non si escludono locali bombe d’acqua (o nubifragi). La perturbazione interesserà anche la Toscana, sempre giovedì. Sul resto del paese, l’anticiclone africano in arrivo porterà aria molto calda verso le regioni meridionali e centrali.

