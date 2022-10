Meteo, arriva l'anticiclone di Halloween: con la "Novembrata" temperature sopra la media

Meteo: Italia divisa in due con piogge al Nord e una allerta maltempo in Lombardia per temporali anche di forte intensità mentre sole e caldo anomalo perdureranno al centro-sud. Non solo: dopo Scipione arriverà l’anticiclone di Halloween con la "Novembrata" che nei prossimi giorni porterà temperature fino a +6/+8°C sopra la media su quasi tutta l'Italia. Questo il quadro delle previsioni realizzato da Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale di giorno si raggiungeranno facilmente i 26-27°C da Nord a Sud, e sulle due Isole Maggiori questi valori verranno superati fino a superare anche i 30-32°C nelle zone interne.

Una situazione che porterà ad un aumento del rischio di nebbie in pianura e un clima eccezionalmente mite anche in montagna con lo zero termico si riporterà al di sopra dei 3500 metri.

Nel dettaglio

Lunedì 24 ottobre

Al nord, maltempo su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure. Temporali localmente anche forti in Lombardia. Al centro: cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Sud: sole prevalente.

Martedì 25

Al nord: tante nuvole, locali nebbie in Piemonte. Al centro: sole e caldo prevalenti. Al sud: soleggiato e caldo.

Mercoledì 26

Al nord: possibili nebbie in pianura, ma cielo sereno. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima tardo estivo.

Tendenza

Anticiclone Scipione sempre più forte, poi spazio alla novembrata.

