Meteo, vortice freddo nel weekend. Piogge al Sud dal sabato sera

Giorno di San Martino con temporaneo aumento della pressione, poi nel corso del weekend un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda ("goccia fredda" in termine tecnico) attraverserà l’Italia con un movimento molto curioso. IlMeteo.it ci dice che normalmente i vortici che pilotano le perturbazioni sull'Italia hanno direzione ovest-est, quello del fine settimana invece sarà retrogrado, andrà contromano, in pratica si muoverà da est verso nord. E questo perchè scorrerà lungo il bordo meridionale di un possente anticiclone dal cuore caldo che sta portando temperature sopra la media di oltre 10 C in Germania e in Scandinavia.

Le conseguenze del passaggio di questo strambo ciclone saranno tutte da vivere al momento perchè la traiettoria potrebbe cambiare all’ultimo minuto e quindi anche le precipitazioni previste potrebbero interessare zone diverse da quelle attese attualmente.

A grandi linee comunque il vortice arriverà al Sud nel corso di sabato pomeriggio/sera quando il tempo comincerà a peggiorare via via più diffusamente e fortemente su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sudorientale. Su queste regioni sono attesi temporali anche con possibili grandinate.

