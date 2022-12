Meteo: pioggia e neve al nord per il ponte dell'Immacolata. Ma al centro-sud è... primavera

Meteo: un inizio settimana perturbato soprattutto sulle regioni centrali ma già da domani, e anche per mercoledì, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo anche al Nord che favorirà la formazione di banchi di nebbia in pianura. Qualche rovescio potrà verificarsi solo localmente in Umbria, nelle Marche e in Toscana.

Poi, per il ponte dell’Immacolata, una nuova intensa perturbazione colpirà il Centro-Nord portando pioggia e neve anche a bassa quota. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale oggi la Toscana e il Nord Italia saranno attraversati da un veloce fronte instabile con altre piogge e nevicate sulle Alpi, ma il tempo migliorerà già a partire dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il ponte, invece, la neve potrebbe cadere anche in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale, fiocchi potrebbero scendere pure a Milano e Torino oltre che a Cuneo. Sarà pioggia diffusa invece sul resto del Nord sotto i 900 metri e su Toscana e Umbria. La perturbazione infine agirà ancora nella giornata di venerdì 9, colpendo principalmente le regioni tirreniche, con fenomeni localmente intensi.

Scondo il Meteo.it, invece, ci sarà un'altra bella fetta del Paese che godrà di un contesto climatico decisamente opposto. Ci riferiamo al Sud e a parte del Centro, soprattutto alle due Isole maggiori. Su questi settori, oltre al bel tempo che ci regalerà maggiori ore di sole, il clima sarà sollecitato pure dai miti venti di Scirocco che continueranno ad essere uno degli elementi principali della circolazione generale sul nostro Paese. A conti fatti, ciò renderà l'atmosfera praticamente primaverile, visto che durante il giorno i termometri, specie tra Sicilia e Sardegna, potranno addirittura superare la soglia dei 20°C.

Nel dettaglio

Lunedì 5 dicembre

Al nord: instabile su Lombardia e Triveneto, neve a 1100m.

Al centro: rovesci in Toscana e Umbria, nubi sparse altrove.

Al sud: bel tempo e clima mite di giorno.

Martedì 6

Al nord: tempo asciutto, ma arriva la nebbia in pianura.

Al centro: qualche pioggia su Umbria, bassa Toscana e Marche.

Al sud: molto nuvoloso e clima mite.

Mercoledì 7

Al nord: nebbie in pianura con clima freddo, sole sui monti.

Al centro: qualche pioggia in Umbria.

Al sud: tempo stabile.

Tendenza

Perturbazione giovedì 8 e venerdì 9, poi ancora instabile.

