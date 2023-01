Meteo: cielo sereno un po' ovunque nel weekend, ma temperature notturne in discesa

Meteo: piogge in esaurimento e cielo sereno un po' ovunque, anche al centro sud, ma con temperature in discesa, soprattutto quelle notturne, ed estese gelate anche in pianura. E’ lo scenario disegnato per l’ultimo weekend del mese dal Centro meteo italiano, che per la settimana a cavallo dei due primi mesi dell’anno prevede correnti fredde sull'Italia dai quadranti settentrionali: l’alta pressione presente sull'Atlantico risulterà più invadente verso l’Europa deviando gran parte del freddo verso i settori orientali.

Per oggi, secondo l’Aeronautica, cielo poco nuvoloso sulle regioni del nord e ancora coperto lungo le regioni adriatiche e sulle due isole maggiori, con precipitazioni in genere isolate ma più diffuse per la Calabria ionica, la Sicilia orientale e la Sardegna settentrionale. Ancora neve sui rilievi del centro-sud, sebbene a carattere isolato. Nubi sparse ma senza pioggia per le regioni tirreniche.

Domani, 29 gennaio, primo dei tre proverbiali «giorni della merla» (secondo una tradizione smentita dalle statistiche, i più rigidi dell’anno), l’aumento della pressione atmosferica porterà condizioni di cielo limpido e terso al nord e sulle regioni tirreniche centrali, Lazio e Toscana.

Al sud, sul versante adriatico e sulle isole, ci saranno ancora nubi sparse a tratti compatte, con isolate precipitazioni e qualche nevicata in montagna, ma con eventi in esaurimento tra il pomeriggio e la sera. Venti nord-orientali moderati al centro-sud, deboli al nord. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi. Temperature, come detto, in diminuzione generalizzata, con gelate notturne al nord e sulle zone interne del centro-sud.

