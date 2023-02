Meteo, arriva l'anticiclone e porta stabilità in tutta Italia

E’ in arrivo nella nostra penisola un vasto anticiclone che porterà stabilità per diversi giorni con temperature più miti. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che segnalano la tregua del freddo che ha caretterizzato la prima decade di febbraio con neve anche a quote molto basse. Nei prossimi giorni arriva dunque un vasto e robusto campo di alta pressione che si va insediando tra Mediterraneo ed Europa e che porterà sull'Italia condizioni meteo stabili su tutte le regioni. Temperature in progressivo aumento con valori anche di 7-8 gradi al di sopra delle medie del periodo. Solo sul lato delle temperature potremmo assistere ad un lieve calo ma con valori comunque in media o di qualche grado al di sopra anche per il prossimo fine settimana. Stato di siccità che non farà che peggiorare sulle regioni del Nord dove per almeno altri 7 giorni non sono attese precipitazioni significative.

Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e assenza di fenomeni. AL CENTRO Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con qualche innocuo addensamento specie sull'Abruzzo. Tempo del tutto stabile anche in serata. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, sereno altrove. Al pomeriggio precipitazioni isolate sulle regioni peninsulari con neve dai 1200-1300 metri in Appennino; soleggiato sulla Sardegna. In serata tempo in netto miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi; residue piogge sulla Sicilia orientale. Temperature minime stabili o in aumento; massime in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per oggi: AL NORD Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare qualche foschie o banco di nebbia entro la notte specie sui settori orientali della Pianura Padana. AL CENTRO Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con cieli sereni ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Sud, locali piogge possibili su Calabria e Sicilia. Fenomeni in esaurimento entro il pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta la Penisola.

