Meteo: miglioramenti nel week end, ma c'è il rischio di una nuova ondata di freddo

Il tempo migliora nel fine settimana ma c'è il rischio di un cosiddetto "colpo di coda" dell’inverno che ormai, sulla carta, è agli sgoccioli. "L'alta pressione in espansione da ovest - spiega il Centro Meteo Italiano - porta un miglioramento sull'Italia ma nei prossimi giorni, attenzione a un possibile affondo freddo. Alcuni modelli mostrano infatti l’arrivo di aria più fredda intorno alla metà della settimana con maltempo ma anche calo delle temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse».

Le previsioni per oggi.

Al Nord: Al mattino precipitazioni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1400-1800 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali fenomeni sugli stessi settori, asciutto sul resto del Nord con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito al Nord-Est, locali fenomeni ancora sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600 metri. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino deboli piogge sulle regioni del versante tirrenico, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio residue piogge in Umbria, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole sulle regioni adriatiche. Possibili locali fenomeni nella notte tra Marche e Abruzzo con neve a quote medio-alte. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Campania, Calabria e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Calabria, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata ancora locali fenomeni tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati

