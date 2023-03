Meteo: sarà l'estate "più calda di sempre"? Ecco le ipotesi dei climatologi

Dopo un inverno insolitamente mite e siccitoso, quali temperature ci aspettiamo per l'estate? Secondo le proiezioni climatiche analizzate da IlMeteo.it, l'estate potrebbe essere la più calda di sempre a partire da giugno, con temperature al di sopra della media di +1°C a +2°C su gran parte dell'Europa, compresa l'Italia. Queste previsioni sono basate sull'analisi di indici solari, atmosferici, oceanici e altre possibili teleconnessioni. Le tendenze stagionali sono diventate un valido strumento di prognosi scientifica, con l'ECMWF di Reading (UK) come leader del settore in Europa. Queste previsioni sono supportate dai dati scientifici del CNR, che mostrano un aumento delle temperature medie in Italia nel trimestre estivo dal 1800 fino ai giorni nostri.

Molto dipenderà dal comportamento dell'anticiclone sub-sahariano, che sta diventando sempre più un protagonista di questo periodo dell'anno. In passato, l'alta pressione delle Azzorre dettava le leggi sul Vecchio Continente, ma ultimamente le masse d'aria provenienti dal Nord Africa stanno diventando sempre più influenti, causando ondate di caldo forti e persistenti anche in Italia. In ogni caso, si avrà modo di approfondire questa tematica nelle prossime settimane.

