La primavera arriva con la pioggia, poi torna l'alta pressione

Il giorno dell’equinozio vede una saccatura depressionaria, con una piccola goccia d’aria fredda in quota, transitare sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo instabili o a tratti perturbate nelle prossime ore prima sulle regioni del Centro e poi anche al Sud dove non mancheranno piogge e temporali sparsi. I prossimi giorni vedranno però un generale miglioramento grazie alla rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo. Temperature in rialzo con valori al di sopra delle medie di diversi gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano almeno fino all’ultimo weekend del mese condizioni meteo stabili, attenzione però che proprio entro l’inizio della prossima settimana una nuova perturbazione potrebbe avvicinarsi all’Italia.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Tempo per lo più stabile al mattino sulle regioni del Nord salvo locali piogge su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche. Nel pomeriggio tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite e solo residue precipitazioni sulla Romagna. Asciutto ovunque dalla serata. AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni centrali con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale specie sui settori tirrenici. Neve fin verso i 1600 metri e graduale miglioramento ovunque dalla serata. AL SUD E SULLE ISOLE Molte nuvole in transito al mattino al Sud ma con piogge sparse solo sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in generale aumento su tutta l’Italia. Tra pomeriggio e sera peggiora con piogge anche su Campania, Molise, Puglia e Calabria.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti a nord-ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito. AL CENTRO Al mattino isolati piovaschi in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutti i settori, con velature in transito. AL SUD E SULLE ISOLE Maltempo diffuso nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari, con piogge ed acquazzoni specie sulla Puglia. Asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore diurne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in calo al sud.

