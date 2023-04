Meteo, peggioramento nel weekend. Piogge e temporali anche l'1 maggio

Peggioramento meteo in arrivo con l’ultimo weekend del mese: anche la prima settimana di maggio si apre all’insegna del tempo instabile. In particolare, dalla giornata di domenica, una saccatura depressionaria raggiungerà il Mediterraneo centrale e porterà piogge e temporali diffusi sull'Italia. Anche il giorno della Festa dei Lavoratori non sarà da meno, con maltempo diffuso da nord a sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano lo spostamento della goccia fredda in quota verso le regioni meridionali: la prima settimana di maggio, dunque, sarà caratterizzata da clima fresco e tempo instabile. Solo con l’arrivo del successivo weekend, alcuni modelli mostrano la possibile espansione di un anticiclone verso l’Italia con un generale miglioramento.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Tempo stabile al mattino con cieli velati, maggiori addensamenti lungo l’arco alpini con possibili fenomeni isolati. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite, residui fenomeni sulle Alpi centrali.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto e molte velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile su tutte le regioni durante la giornata con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti nelle zone interne peninsulari al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in lieve calo al nord e in rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare in transito, a tratti compatta sui rilievi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio molte nuvole con piogge sparse su Alpi e regioni di nord-ovest, più asciutto altrove. In serata ancora piogge su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali piogge in arrivo sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molta nuvolosità in transito, salvo piogge tra Campania e Molise.

Temperature minime in rialzo; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud.

© Riproduzione riservata