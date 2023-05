Meteo: weekend di piogge, da lunedì una nuova perturbazione al centro sud

Due giorni di piogge sparse e temporali, con una tendenza al miglioramento nella serata di domenica. Ma da lunedì è in arrivo una nuova perturbazione, che porterà maltempo diffuso soprattutto al Centro Sud.

Poco incoraggiante lo scenario meteo disegnato dall’Aeronautica militare, che per oggi prevede molto nuvoloso al Nord con precipitazioni destinate a intensificarsi nel pomeriggio; piogge sparse anche al Centro e al Sud, con un parziale rasserenamento nelle ore serali. Massime in sensibile calo sulla Sardegna, più attenuato sulle aree ioniche.

Per domani rovesci notturni su Piemonte ed Emilia-Romagna, nubi compatte anche su aree alpine, prealpine, Liguria e Friuli-Venezia Giulia: deciso miglioramento in serata. Nuvole e piogge anche al Centro e al Sud, in assorbimento dal tardo pomeriggio. Massime stazionarie su Emilia-Romagna, Lazio e Abruzzo, in diminuzione su Toscana, Marche ed Umbria, in aumento sul resto del Paese.

Da lunedì 15 al Sud di nuovo cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali diffusi che si estenderanno gradualmente anche alle regioni centrali; più asciutto e soleggiato al Nord salvo lievi instabilità condizionate a ridosso dei rilievi con nubi in aumento.

Martedì 16 ancora maltempo diffuso al Centro-Sud, con coinvolgimento anche del Settentrione; attese precipitazioni abbondanti su Campania ed Emilia-Romagna mentre dalla sera inizia a migliorare su Nord-Ovest, Toscana ed isole maggiori.

Mercoledì 17 instabilità residue su Triveneto, Marche, Campania, Calabria tirrenica e sulle altre zone alpine ed appenniniche, ma con tendenza a spazi soleggiati più ampi. Ma nella giornata di giovedì è atteso un nuovo aumento della copertura a partire dalle regioni tirreniche.

