Meteo: piogge e temporali al Nord, stabilità al Sud, poi arriva il gran caldo

La prima settimana di luglio inizia con una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia che porta correnti umide occidentali sull'Europa e in parte anche sul Mediterraneo. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia dove non mancheranno piogge e temporali sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana. Locali temporali anche nelle zone interne del Centro mentre al Sud il tempo sarà più asciutto. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano si evidenzia una fase più stabile entro il prossimo weekend a causa dell’espansione dell’anticiclone africano che potrebbe portare un’ondata di caldo con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD - Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto al Nord-Ovest ed Emilia Romagna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini con sconfinamenti verso le pianure. Tra la sera e la notte insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord-Ovest.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche. In serata residui fenomeni tra Marche e Umbria, asciutto altrove con ampi spazi di sereni sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Nord e in lieve aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD - Al mattino molte nubi sulle regioni settentrionali con piogge sparse al Nord-Est. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in rapido sviluppo su Alpi e Appennini con sconfinamenti sulla Pianura Padana. Tra la sera e la notte ancora fenomeni specie sulla Pianura Padana.

AL CENTRO - Tempo stabile al mattino ma con molti addensamenti, maggiori spazi di sereno sui settori tirrenici. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno specie sulle Isole. In serata tornano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e sul medio versante adriatico e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.