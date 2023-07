Caldo rovente anche oggi, con 12 gradi sopra la media: fino a 48 gradi in Sicilia

Dopo le precipitazioni, anche temporalesche, in Piemonte e Lombardia con temperature in lieve diminuzione un po' su tutta Italia nel weekend si è verificato il passaggio di testimone tra anticicloni con l’arrivo dell’ancora più caldo anticiclone sub-tropicale che progressivamente farà aumentare le temperature che raggiungeranno picchi anche i 12°C sopra la media.

Lo aveva annunciato Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che anche oggi, domenica, sarà una giornata soleggiata. «Si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna». Sarà l’inizio di un’escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città.

Da domani, lunedì, invece, l’anticiclone africano raggiungerà il massimo della potenza e sono previste temperature anche di 12°C sopra la media del periodo. In Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. Sono Previsti poi fino a 45°C in Puglia, fino a 39-40°C al Nord, e in Sardegna e Sicilia picchi di 48°C. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C.