Meteo: torna l'estate mediterranea, il maestrale spazza via il caldo africano al Sud

Torna l’estate mediterranea con condizioni meteo gradevoli su tutta l’Italia e massime che non superano i 35-36 gradi. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la fine del caldo africano anche al sud. "Il vento di Maestrale - afferma - ha spazzato via la canicola presente, anche in Sicilia dove negli ultimi giorni, oltre ai picchi di 48 gradi, si contavano infiniti incendi". Solo dal weekend, specie sulle Isole Maggiori, tornerà un po' di caldo afoso. Anche venerdì il tempo resterà stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche nube in più al Nord e temporali sulle Alpi e le Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro-Sud si registrerà invece un nuovo leggero aumento delle temperature percepite e tornerà un po' di afa in città. Il tutto, comunque, rispetterà le medie del periodo. Previste, infine, temperature leggermente più calde sulle Isole Maggiori dove potremo toccare i 35-36°C.

Le previsioni per oggi

Sia al Nord che al Centro e al Sud: bella giornata con temperature accettabili.

Venerdì 28

Al Nord: cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Al Centro e al Sud: bella giornata con temperature nella media.

Sabato 29

Al Nord: soleggiato con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi in locale sconfinamento serale alle pianure adiacenti. Al Centro: bella giornata con temperature in aumento. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento specie sulle Isole Maggiori.

Tendenza: maggiore instabilità domenica al Nord in un contesto comunque soleggiato, più caldo sulle Isole Maggiori, condizioni stazionarie altrove.