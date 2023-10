Il maltempo torna a imperversare da domani, sole al Sud ma anche... cielo coperto

Nuovo peggioramento in arrivo sull'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni avremo piogge e possibili temporali anche localmente intensi e un calo delle temperature soprattutto al nord. Il peggioramento a partire dalla giornata di oggi, interesserà il versante Tirrenico e parte del settentrione dove si potranno avere piogge e possibili temporali anche intensi, con ulteriore estensione dell’instabilità attesa tra domani, 30, e martedì 31 ottobre. Entro la giornata di martedì 31 ottobre, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare un pò in tutto il versante tirrenico, con un passaggio instabile che si tradurrà in fenomeni localmente anche intensi, con accumuli più elevati lungo i settori più interni a ridosso delle montagne. Le temperature incorreranno mediamente in una generale flessione su valori più in linea con la media del periodo.

Previsioni per domani

- Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono previste variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle Alpi occidentali. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Centro: Al mattino piogge e temporali tra Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione anche sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi