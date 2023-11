Meteo: ancora maltempo sull'Italia. Pioggia e temporali da nord a sud da mercoledì

Ancora maltempo sull'Italia, con almeno due impulsi instabili entro il prossimo weekend. La situazione sinottica in apertura di questa settimana vede ancora una vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata tra Atlantico, isole Britanniche e mare del Nord. Tra martedì e mercoledì è previsto un primo impulso instabile verso il Mediterraneo con tempo in peggioramento sull'Italia: precipitazioni sparse da nord a sud ma localmente più intense su regioni centrali, Sardegna e Campania. Sotto il profilo termico, la Penisola risulta al momento divisa in due con valori sopra la media al Sud, ma entro metà settimana il calo termico interesserà tutti i settori con clima tipicamente autunnale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano poi un secondo passaggio perturbato sul finire della settimana con maltempo prima al centro-nord e poi al sud. E’ possibile un ritorno dell’anticiclone a seguire, ma la distanza temporale impone massima cautela.