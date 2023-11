Pioggia su Calabria e Sicilia nel fine settimana, l'estate di San Martino arriva in ritardo

Ancora piogge nel fine settimana, ma le giornate più calde e soleggiate della cosiddetta 'estate di San Martino' arriveranno comunque, sebbene in ritardo. Lo indica il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it: «da lunedì 13 a giovedì 16 tornerà l’alta pressione e avremo condizioni più stabili e gradualmente più calde, con picchi di 22-25 gradi al Centro-Sud» e «al Nord le massime si porteranno nuovamente verso i 20 gradi, ma al mattino farà ancora piuttosto fresco. Sabato e domenica è perciò ancora previsto qualche acquazzone sparso sulle regioni tirreniche e da un sostenuto vento di Maestrale tra Sardegna e Centro-Sud», osserva il meteorologo. «Le piogge più insistenti - prosegue - sono previste al mattino in Calabria, altrove si tratterà di qualche piovasco isolato. Nel pomeriggio vivremo condizioni tutto sommato in miglioramento con ampi momenti asciutti e diffuse schiarite. Si tratterà però solo di una tregua».

Per domenica 12 novembre si prevede infatti l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, che porterà fin dal mattino piogge sulle Isole maggiori e sulle coste tirreniche e che in tarda mattinata si estenderà sulle zone interne del Centro-Sud. Al Nord, si prevede invece una situazione meteorologica più tranquilla, «ad eccezione delle Alpi di Confine, dove troveremo nevicate e vento», osserva Gussoni.

A partire da lunedì 13 è attesa «una fase più soleggiata e mite fino a giovedì», anche se «non mancheranno addensamenti nuvolosi sull'alta Toscana e sul basso Tirreno, con qualche pioggia» e nelle prime ore della mattinata di lunedì si prevedono temperature più basse nella Pianura Padana.

Dopo questa parentesi, per venerdì 17 novembre è attesa «la discesa di un fronte gelido dalle zone artiche, con vento, freddo e temporali.

Le previsioni per sabato 11

Al Nord soleggiato e localmente nebbioso; al Centro tempo in prevalenza stabile; al Sud piogge, specie al mattino, sulle coste tirreniche.

Domenica 12

Al Nord nubi irregolari; al Centro piogge sparse possibili ovunque; al Sud rovesci sparsi a tratti intensi.

Lunedì 13

Al Nord cielo parzialmente nuvoloso; al Centro soleggiato salvo piovaschi sul fiorentino; al Sud bel tempo prevalente.