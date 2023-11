Meteo: weekend di freddo e sole, da lunedì torna il maltempo

Miglioramento delle condizioni meteo nelle ultime ore sull'Italia grazie all’allontanamento di una circolazione depressionaria verso i paesi Balcani. Correnti più fredde faranno ingresso nella giornata di oggi determinando un calo diffuso delle temperature che si attesteranno di 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Secondo il Centro Meteo Italiano per la prossima settimana si prevede un cambio di circolazione: l’affondo di una saccatura depressionaria di matrice artica porterà maltempo e anche neve a quote relativamente basse per il periodo. Situazione ancora da decifrare per il lungo periodo, ma sembrerebbe profilarsi un periodo più freddo rispetto a quello appena trascorso.

Al Nord: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, ancora qualche addensamento sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine centro-orientali con neve a quote medio-basse.

Al Centro: al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio non previste variazioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle isole: al mattino residui fenomeni tra Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, sereno altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.