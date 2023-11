Meteo: sciabolata artica sull'Italia, termometro in picchiata per 10 giorni. Nubifragi in arrivo tra Calabria e Sicilia

Sta arrivando il freddo. La prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale da sabato 25 novembre e porterà un tracollo delle temperature le cui medie saranno sotto i valori stagionali per i prossimi 10 giorni. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Già dalle prossime ore, comunque, dovremo prestare la massima attenzione anche al Ciclone in spostamento verso il meridione: sono previste piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud, e tra Abruzzo e Molise vedremo anche la neve in alta collina, fino ai 1000 metri. Le piogge si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. Alle piogge importanti dal 25 si aggiungerà il freddo. Almeno fino alla prima settimana di dicembre i termometri saranno sottomedia. A Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C; a Bologna e Firenze il termometro oscillerà tra -1 e 7°C così come a Roma con 0°/9°. Inoltre, non si escludono fiocchi svolazzanti tra Bologna e Firenze. Prevista neve fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche.

Condizioni meteo più asciutte tra giovedì e venerdì su tutta la Penisola con temperature in rialzo anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie.

Previsioni meteo per oggi

Al nord. Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sull'Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Romagna. Al centro. Tempo instabile al mattino con piogge sparse specie sul versante adriatico, con neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio migliora sul versante tirrenico, invariato altrove. In serata ancora fenomeni in Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulle Marche. Al sud e sulle isole. Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni più sporadici sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sui settori ionici e la Sicilia orientale. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al nord. Velature in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni. Al centro. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, specie sui settori Adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali del tempo. Tempo in miglioramento in serata con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole. Precipitazioni al mattino sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono tra Basilicata e Puglia. In serata residue precipitazioni tra Calabria e Basilicata, ampi spazi di sereno sulle Isole Maggio. Temperature minime in diminuzione. Massime in rialzo sulle regioni Tirreniche e sulle Isole Maggiori, stabili o in diminuzione altrove.