Meteo: freddo intenso nel weekend, prossima settimana maltempo e neve a bassa quota

Imminente ormai l’arrivo di un fronte freddo di matrice artica anche sul Mediterraneo centrale. Entro la giornata di oggi, sabato 25 novembre, temperature in netta diminuzione sulla Penisola, valori in calo anche di 10-12 gradi rispetto agli attuali. L’ultimo weekend di novembre porterà anche la neve a bassa quota con fiocchi fino a 400-500 metri lungo l’Appennino centro-meridionale. Rapido miglioramento per domenica ma con l’inizio della prossima settimana un nuovo impulso perturbato si avvicinerà al Mediterraneo centrale. Questa volta si tratterà di una perturbazione nord-atlantica, di base con aria meno fredda, ma porterà maltempo diffuso anche al Centro-Nord con neve a tratti abbondante sulle montagne. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un finale di autunno e un inizio di inverno piuttosto dinamici con frequenti transiti perturbati e clima abbastanza freddo.

Previsioni per oggi

AL NORD - Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord ma con locali fenomeni solo su Romagna e Alpi orientali, neve fino a 100-200 metri. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Residue nevicate fino ai fondovalle sulle Alpi.

AL CENTRO - Nuvolosità irregolare al mattino al Centro con fenomeni sparsi possibili su Marche, Abruzzo e localmente basso Lazio. Fenomeni in graduale esaurimento su tutti settori tra pomeriggio e sera. Neve fin verso i 400-600 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE - Condizioni di tempo instabile per gran parte della giornata sulle regioni meridionali con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi. Neve lungo l’Appennino oltre i 600-1000 metri. Migliora dalla serata con residui fenomeni su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Temperature in ulteriore diminuzione su tutta la Penisola sia nei valori minimi che in quelli massimi.