Maltempo: oggi allerta gialla in 8 regioni, da Toscana a Sicilia. Da domani migliora, ma è in arrivo un nuovo ciclone per l'Immacolata

Pioggia, freddo e neve portati sull'Italia dalla prima perturbazione di dicembre hanno fatto scattare per la giornata di oggi un’allerta gialla in otto regioni: si tratta di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio piogge e temporali intensi in diverse regioni.

Ecco tutte le zone a rischio: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene: Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

La perturbazione atlantica che attraversa il Mediterraneo centrale sta portando piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, a tratti, anche intensi sui settori tirrenici, e neve lungo l’Appennino centrale fino a quote medie. Il tempo sarà in miglioramento nei prossimi giorni grazie all’allontanamento verso est della saccatura depressionaria, con residue piogge solo al Sud. Il clima che sarà piuttosto freddo con temperature in media o anche poco al di sotto, possibili gelate sulle pianure del Nord e sui settori interni del Centro-Sud. Con l’arrivo della festa dell’Immacolata ecco che gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano propongono il transito di un nuovo impulso perturbato con neve ancora a bassa quota possibile al Nord-Ovest. A seguire fase più stabile in vista con rimonta dell’alta pressione verso il Mediterraneo entro l’inizio della terza decade di dicembre.