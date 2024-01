Meteo, domenica nuvolosa su Sicilia e Calabria. In serata ulteriori peggioramenti

Queste le previsioni del tempo realizzate dal Centro Meteo Italiano per la giornata di oggi:

NORD: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora deboli piogge sulla Liguria, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

CENTRO: Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con locali piogge solo sulla Toscana. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole ma con tempo per lo più asciutto, deboli fenomeni sulle coste tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

SUD E ISOLE: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, deboli piogge su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi sulla Sardegna, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata peggiora anche su Campania e Calabria con precipitazioni sparse, nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.