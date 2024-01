Meteo: in arrivo aria gelida, nel weekend freddo e pioggia. Poi torna il bel tempo

Oggi rovesci di pioggia sul Nordest e Lombardia, Marche, Umbria e Toscana. A causa del repentino calo delle temperature la neve potrà raggiungere quote collinari o addirittura rasentare la pianura lombarda, possibili fiocchi fino a Milano). Nel contempo, il ciclone sulle Baleari piloterà una perturbazione che impatterà in serata sulla Sardegna, per poi puntare alle regioni centrali e meridionali con precipitazioni anche abbondanti e nevose su Puglia, Molise, Campania e Calabria .

E’ in arrivo anche in Italia l’aria artica che sta affluendo su gran parte d’Europa con un rapido peggioramento del tempo . Secondo Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it, l’aria gelida raggiungerà il nostro Paese sia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie), sia da quella del Rodano (Francia sudorientale). L’arrivo della Bora farà peggiorare il tempo dal Nordest verso Lombardia, Marche, Umbria e Toscana, mentre l’aria fredda da ovest aggancerà un ciclone sulle Baleari.

Domani al Nord rimonterà l’alta pressione, ma con venti gelidi, il maltempo si sposterà al Sud peninsulare con rovesci di neve in collina, anche sotto forma di bufera su Marche e Molise, poi su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Domenica, un ulteriore aumento della pressione porterà il bel tempo ovunque, ma continueranno a soffiare venti freddi con un forte calo delle temperature. Di notte torneranno le gelate, anche intense sulla Pianura Padana, sulle Alpi si potranno toccare i -25°C.

Le previsioni per venerdì 19

Al nord: peggiora dal nordest verso la Lombardia con pioggia, neve e vento. Al centro: dal pomeriggio peggiora su Marche, Umbria e Toscana con neve a quote sempre più basse. In nottata maltempo in Sardegna. Al sud: in nottata peggiora un po' ovunque con piogge battenti.

Sabato 20

Al nord: tutto sole e gran freddo. Al centro: ultime bufere di neve su Abruzzo e Molise, sole e freddo altrove. Al sud: maltempo con bufere di neve in collina e freddo.