Meteo: l'inverno si prende una pausa, tempo stabile fino alla fine di gennaio

- Al Nord: Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni, foschie o nuvolosità bassa su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti bassi in Pianura Padana. Tra la serata e la notte ancora tempo stabile con nebbie e foschie in Pianura Padana e sereno altrove.

Meteo : terza decade di gennaio con una situazione sinottica anomala: un campo di alta pressione si estende dal continente africano fin verso l’Europa occidentali e parte del bacino Mediterraneo. In questo frangente si registrano anomalie di temperatura fino a 10-12 C, specie sulla penisola Iberica.

- Al Centro: Tempo stabile al mattino al Centro con foschie e nubi basse su coste e pianure, sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molti addensamenti bassi, maggiori spazi di sereno ancora in Appennino.

- Al sud e sulle isole: Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto ma con addensamenti bassi in arrivo su coste e pianure. Temperature minime stabili o in lieve e generale diminuzione, massime in calo al Nord e sulle Isole maggiori e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud.