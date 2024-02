Meteo: peggioramento in arrivo sull'Italia, piogge al Sud e neve in quota nel weekend

La settimana si apre con l’alta pressione distesa tra Atlantico ed Europa occidentale ma una blanda saccatura in quota sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale. Il Centro Meteo Italiano prevede «tempo in peggioramento nella giornata di domani sull'Italia con piogge e acquazzoni sparsi su regioni del medio Adriatico e al Sud. Qualche nevicata possibile lungo l’Appennino fino a quote medie». Ma il maltempo dovrebbe farsi più intenso a partire dal prossimo fine settimana quando «dovremmo assistere a un generale cambio di circolazione con una vasta struttura depressionaria in movimento verso l’Europa. Piogge e temporali dovrebbero così tornare sull'Italia e non dovrebbe mancare anche la neve in montagna». Per la fine del mese prevedibile anche un generale calo termico.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino deboli fenomeni al Nord-Est con neve oltre i 1500-1700 metri, stabile altrove con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ancora locali fenomeni sul Triveneto, per più soleggiato sul resto del Nord. In serata tempo più asciutto ma con nuvolosità in aumento da ovest. Locali fenomeni in arrivo nella notte al Nord-Ovest. AL CENTRO Tempo asciutto al mattino su tutte le regioni ma con molta nuvolosità in transito. Piogge sparse in arrivo nel pomeriggio con neve in Appennino oltre i 1800-2000 metri, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Tra la serata e la notte precipitazioni ancora sul versante adriatico con quota neve in calo fin verso i 1500-1600 metri, nuvoloso ma asciutto altrove. AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo asciutto ma con molta nuvolosità in transito. Al pomeriggio prime piogge in arrivo tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Tra la sera e la notte peggioramento in estensione al resto del meridione con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Ovest