Meteo: in arrivo un nuovo ciclone artico sull'Italia, tornano pioggia e neve

E’ in arrivo un ciclone proveniente dall’Artico che porterà una massa d’aria meno calda rispetto agli ultimi 10 giorni: da giovedì 22 febbraio scenderà dalla Scozia verso l’Italia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Dopo la giornata di oggi, soleggiata e mite, quella di domani inizierà con qualche rovescio al Nord-Ovest in rapido trasferimento verso il Triveneto: attese nevicate sulle Alpi a quote medio-alte per febbraio, oltre i 1400-1500 metri. Da venerdì il ciclone spingerà la quota neve verso il basso con fiocchi in arrivo anche sull'Appennino. La neve sarà molto abbondante sulle Alpi centro-orientali, oltre mezzo metro in 24 ore. Le precipitazioni raggiungeranno anche il Centro e parte del Sud, dando inizio a un weekend molto instabile e ventoso. Sabato attesi ancora venti forti, piogge e neve in montagna da Nord a Sud. Domenica stando alle prime proiezioni, da confermare, il maltempo si concentrerà al meridione, ma un fronte occluso porterà ancora fenomeni anche al Nord in un contesto più freddo. Il ciclone di provenienza artica proverà a riportare alcune sembianze di febbraio, con tantissima neve sulle Alpi e un calo delle temperature di 10 gradi.