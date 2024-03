Meteo: ancora pioggia e neve in settimana, due tempeste nel weekend

Ancora pioggia e neve in questa settimana mentre nel weekend è atteso l’arrivo di due tempeste. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, afferma che anche nelle prossime ore il pericolo valanghe resterà forte dopo le nevicate da record in parte anche a causa del sole e del temporaneo aumento delle temperature. Valori termici miti favoriranno, infatti, la fusione della neve creando una lama d’acqua alla base del manto. Questa lama farà scivolare gli accumuli di neve verso valle a causa della gravità e della inconsistenza del manto. La neve alle quote più alte fonderà poi in primavera andando a rimpinguare le falde idriche, dopo due inverni di siccità.

Le previsioni confermano altra pioggia anche nel resto di questa settimana. Due cicloni raggiungeranno il nostro Paese, da nord a sud: il primo entrerà dal Piemonte nella seconda parte della giornata, andando a colpire soprattutto il centro-nord fino a mercoledì sera. Dopo una tregua tra il 7 e l’8, un nuovo ciclone arriverà nel weekend e porterà due fronti perturbati molto simili: ritroveremo due tempeste con maltempo tra sabato e domenica e tanta neve fresca sulle Alpi.