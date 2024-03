Febbraio 2024 il più caldo mai registrato a livello globale

Febbraio 2024 è stato il febbraio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13,54 C, 0,81 C sopra la media del periodo 1991-2020 per febbraio e 0,12 C sopra la temperatura del febbraio più caldo precedente, nel 2016. Questo è il nono mese consecutivo che è stato il più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell’anno. Sono i dati rilevati dal servizio Copernicus Climate Change (C3S) , implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria superficiale e del mare, della copertura del ghiaccio marino e delle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer e secondo il set di dati di rianalisi ERA5 , utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Il mese di febbraio 2024 è stato di 1,77 C più caldo rispetto a una stima della media di febbraio per il periodo 1850-1900, il periodo di riferimento preindustriale designato. La temperatura media globale degli ultimi dodici mesi (marzo 2023-febbraio 2024) è la più alta mai registrata, pari a 0,68 C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,56 C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900. La temperatura media globale giornaliera è stata eccezionalmente elevata durante la prima metà del mese, raggiungendo i 2 C sopra i livelli del periodo 1850-1900 per quattro giorni consecutivi (8-11 febbraio). Le temperature europee nel febbraio 2024 sono state di 3,30 C superiori alla media di febbraio del periodo 1991-2020, con temperature molto superiori alla media riscontrate nell’Europa centrale e orientale. Al di fuori dell’Europa, le temperature erano superiori alla media nella Siberia settentrionale, nel Nord America centrale e nordoccidentale, nella maggior parte del Sud America, in tutta l’Africa e nell’Australia occidentale.