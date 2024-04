Meteo, Italia nella morsa dell'anticiclone africano: weekend con picchi di quasi 30° al Sud

È in arrivo un anticiclone africano che porterà, dal Marocco verso la Spagna e la Francia, temperature in forte aumento e un pò di pulviscolo sahariano nei cieli. E dai prossimi giorni il caldo arriverà su gran parte dell’Europa, inclusa l’Italia. È la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia come dal weekend l'anticiclone conquisterà anche l’Italia, anche se da martedì dovrebbero tornare i temporali. Una configurazione rara, ma che sta diventando sempre più frequente con i cambiamenti climatici in atto.

Nel cuore del Continente sono previsti valori termici fino a 18° C oltre la media del periodo: alcuni esempi, Berlino normalmente ad inizio aprile registra massime sui 12 gradi, il termometro raggiungerà invece 28-30° C tra domenica e lunedì, come a luglio. Anche in Polonia e nella confinante Bielorussia i termometri voleranno in alto. A Mosca, infine, si raggiungeranno 22° C. Tornando in Italia, il caldo anomalo si farà sentire soprattutto tra il weekend e lunedì con picchi di 30° C anche nei fondovalle alpini: tutta la fascia alpina vivrà una fase tipica di luglio con lo zero termico fino a 4200 metri (il record estivo è di circa 5200 metri). Un quadro di caldo anomalo, da piena ondata di calore ad inizio aprile che, afferma Sanò, «non lascia presagire niente di buono per la prossima estate: solo nelle prossime ore avremo ancora la possibilità di locale pioviggine in Liguria e da domenica sera aumenteranno le velature 'sabbiose' verso il Nord-Ovest. Per il resto avremo tempo bello e temperature più calde ne fondovalle alpini e lontano dal mare. Vivremo dunque, da Nord a Sud, il primo weekend d’estate ad inizio aprile».