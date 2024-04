Meteo: in arrivo un netto calo delle temperature, piogge attese in Calabria e Sicilia

L’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale che ha portato in Italia un weekend più estivo che primaverile sta per cedere. Aria più fredda scende verso l’Europa e nel corso dei prossimi giorni raggiungerà anche il Paese portando un peggioramento meteo accompagnato da un netto calo delle temperature. Si passerà nel giro di poche ore da valori oltre 10 gradi sopra media a valori in media o localmente poco sotto, con differenze anche di 12-15 gradi. Piogge e temporali sparsi possibili lungo tutto lo stivale tra martedì e venerdì con la neve che dovrebbe fare di nuovo la comparsa sulle Alpi fino a quote basse e anche sull'Appennino fino a quote medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un miglioramento del tempo in vista del weekend, ma sempre in un contesto termico relativamente freddo sul Mediterraneo centrale.

Le previsioni per oggi, martedì 16