Meteo: ancora maltempo sull'Italia, 25 aprile tra temporali e neve. Possibile miglioramento nel weekend

AL NORD Al mattino piogge sparse tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennini oltre gli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Lombardia e Liguria di Levante con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con residui fenomeni soprattutto al Nord-Est.

Seconda parte di aprile con il volto freddo e instabile della primavera . Gran parte del vecchio continente si trova infatti alle prese con una discesa di aria artica che porta temperature anche di 10 gradi al di sotto delle medie del periodo con neve a bassa quota e gelate diffuse. Prossimi giorni che vedranno condizioni meteo instabili anche in Italia con piogge e temporali sparsi. Ancora neve sia sulle Alpi che lungo l’Appennino con fiocchi fin sotto i 1000 metri. Instabilità protagonista anche nella prima parte del ponte del 25 aprile, poi dovremmo andare incontro ad un miglioramento con l’ultimo weekend del mese . Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano però la possibilità di un inizio di maggio in compagnia del maltempo.

AL CENTRO Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in rialzo verso i 1200-1300 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, salvo dei residui fenomeni specie nelle zone interne del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali piovaschi su Isole Maggiori e settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie sui rilievi, più asciutto sulla Puglia. In serata residui fenomeni su regioni tirreniche e Sicilia, tempo in miglioramento altrove.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle isole Maggiori.