Meteo: temperature in calo, Primo Maggio con pioggia e freddo

PREVISIONI METEO PER DOMANI

Gli ultimi giorni di aprile hanno visto un miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della Penisola, ma soprattutto un rialzo delle temperature. Valori al momento al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi ma non per molto. Con l’arrivo di maggio, invece, i principali modelli mostrano una nuova fase di maltempo per l’Italia con piogge e temporali a partire proprio dalla Festa dei Lavoratori. Almeno due impulsi instabili potrebbero interessare il Mediterraneo centrale, rinnovando condizioni meteo instabili o perturbate fino al primo weekend del mese. Atteso anche un calo delle temperature con valori che dovrebbero portarsi di qualche grado al di sotto delle medie del periodo, non escluse nuove nevicate in montagna. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un’elevata incertezza invece per la prossima settimana con tempo che potrebbe essere ancora instabile.

AL NORD Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Liguria e Piemonte, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove.

AL CENTRO Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito specie sulle regioni Tirreniche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse sulla Toscana; cieli irregolarmente nuvolosi altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora precipitazioni sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con piogge anche sulla Sicilia. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.