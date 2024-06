Meteo, Italia divisa in due: pioggia al nord e caldo al sud soprattutto su Sicilia, Calabria e Puglia

Italia divisa nei prossimi giorni tra maltempo e caldo anche intenso: la situazione sinottica all’inizio di questa seconda settimana di giugno che vede una vasta circolazione depressionaria estendersi dalla Scandinavia fin sulla penisola Iberica . Un flusso di correnti umide risale sul Mediterraneo centro-occidentale tagliando in due l’Italia. I prossimi giorni vedranno infatti condizioni meteo decisamente instabili al nord con piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio . Clima più caldo , invece, al Sud soprattutto su Sicilia , Calabria e Puglia dove le temperature saranno sopra la media anche di 10 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano comunque entro il weekend l’arrivo di una nuova saccatura sul Mediterraneo centrale ma soprattutto di aria più fresca anche al sud, dove si attende dunque un ritorno a temperature più gradevoli. (AGI)

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con temporali intensi specie tra Trentino e Friuli, asciutto ma con velature altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi, con piogge e temporali sparsi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, su quest’ultima con locali piogge associate. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.